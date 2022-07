Friedrichsauer Brücke über Hauptseegraben kann gebaut werden

Friedrichsaue/MZ - „Wir hatten heute in der Postmappe die Zusage für die Förderung des Brückenneubaus in Friedrichsaue liegen“, verkündet Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos) auf der jüngsten Stadtratssitzung eine überraschende Neuigkeit. 348.000 Euro will das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) beisteuern, um das seit Monaten gesperrte Bauwerk zu erneuern. „Das heißt, wir können nun auch mit dieser Baumaßnahme beginnen“, freut sich das Stadtoberhaupt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<