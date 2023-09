Die Winkelkirche in Freckleben wurde saniert. Warum das dringend notwendig war und wann das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Besondere Perspektive: Von oben lässt sich das Ergebnis der Sanierung am besten ansehen.

Freckleben/MZ - Winkelkirchen sind vergleichsweise selten. Das macht das Frecklebener Exemplar zu einer Rarität. Laut Kunsthistoriker Franz Büttner Pfänner zu Thal gibt es nur fünf derartige Winkelkirchen in Deutschland. „Wir sind stolz auf unsere Kirche“, sagt Doris Heinemann vom Gemeindekirchenrat.

Doch es gab Probleme mit der Bausubstanz des Schmuckstücks aus Feldstein, welches auf einer Anhöhe steht und neben der Burg Freckleben das architektonische Bild des Ortes prägt. Massiver Schwammbefall in der Mauerkrone, ein undichtes Dach, Nässeschäden. „Jahrzehntelang ist die Feuchtigkeit durchgekommen und hat Schäden verursacht, die man vorab kaum abschätzen konnte“, erzählt Architekt Frank Rieland, der die Sanierung begleitet hat.

Arbeiten haben vor einem Jahr begonnen

Vor gut einem Jahr wurde mit den Arbeiten am Kirchendach begonnen, finanziert mit Mitteln aus dem Förderprogramm der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten (Dorferneuerung) und durch Unterstützung der Landeskirche Anhalt. „Im Zuge der Sanierungsarbeiten musste der Dachstuhl komplett abgefangen, also gesichert werden“, erzählt der Architekt aus Schackstedt.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten sei festgestellt worden, dass auch viele Balken im Dachstuhl ausgetauscht werden müssen. „Die Schäden waren wirklich immens.“ Um die Arbeiten durchführen zu können, war ein zeitweiser Rückbau des Tonnengewölbes notwendig. Der Schwamm steckte auch teilweise im Bruchsteinmauerwerk. „Das war alles sehr aufwendig“, blickt Rieland zurück.

Die blauen Bänke sind ein Merkmal der Frecklebener Kirche – und natürlich der Anbau, der sie erst zur Winkelkirche macht. Im Bild: Archtiket Frank Rieland. (Foto: Frank Gehrmann)

„Dorfkirchen erzählen eine Geschichte und sind typische Elemente der ländlichen Baukultur“, ordnet der Architekt ein. Und die Geschichte der Frecklebener Dorfkirche sei eine besondere, fügt Doris Heinemann an. „Die Kirche war ursprünglich dem Adel des Ortes vorbehalten. Die normalen Dorfbewohner hatten eine eigene Kirche auf der anderen Seite der Wipper. Die Kirche für die Dorfbewohner musste aus baulichen Gründen aufgegeben werden und alle sind dann zum Gottesdienst in die Kirche der Adligen gegangen, die aber zu klein war“, erzählt Heinemann und nennt damit gleich den Grund für den Anbau, der die Kirche überhaupt erst zur Winkelkirche machte. Das war um 1594.

Festgottesdienst ist im Oktober

Erstmals in die neu sanierte Frecklebener Kirche wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 15 Uhr eingeladen. Dann gibt es einen Erntedank-Festgottesdienst, der von Kreisoberpfarrer Sven Baier und Pfarrerin Dorothee Schmitt gestaltet wird. „Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein“, kündigt Doris Heinemann an. Der Nachmittag steht unter dem Motto „gut behütet, gut bedacht“.

Denn Doris Heinemann und die anderen Gemeindekirchenräte sind glücklich über das neue und vor allem dichte Dach der Kirche und das Glück wollen sie teilen. „Wir sind dankbar, dass das alles so geklappt hat. Das ist ein schönes Stück Dorferneuerung und ohne die vielen Unterstützer und lokalen Firmen hätte es nicht geklappt“, so Heinemann.