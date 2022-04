Fragen an die Ascherslebener Oberbürgermeisterkandidaten

Aschersleben/MZ/kwu - Nach 28 Jahren wird es demnächst einen neuen Chef im Ascherslebener Rathaus geben. Noch-Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) tritt nicht noch einmal an. Die zur Wahl stehenden Kandidaten stellen sich am Donnerstag, 28. April, im Wahlforum der Mitteldeutschen Zeitung Aschersleben und der Stadt Aschersleben vor. Was treibt sie an? Welche Ziele verfolgen sie?

Auch Sie, liebe Leser, können sich an der inhaltlichen Gestaltung des Forums beteiligen. Welche Fragen sollen wir den Kandidaten stellen? Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit ihren Fragen und Themen an: [email protected]. Einsendeschluss für Ihre Fragen ist der 25. April.

Das MZ-Wahlforum beginnt um 18 Uhr und findet im Bestehornhaus statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.