Fotoclub Nachterstedt stellt Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Ascherslebener Bibliothek aus

Aschersleben/Nachterstedt/MZ - „Sonst haben wir ja immer Farbe gezeigt, dieses Mal wird es aber eine Schwarz-Weiß-Ausstellung“, kündigt Ralf Springer das neueste Projekt des Nachterstedter Fotoclubs an. Der will seine Fotografien ab 6. April in der Kapelle der in Aschersleben ansässigen Kreisbibliothek der Öffentlichkeit präsentieren.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<