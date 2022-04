Forschungsprojekt im Museum Aschersleben stellt Besitzverhältnisse klar

Aschersleben/MZ - „Es geht nicht nur um die Gegenstände, sondern auch um die Wiedergutmachung einer historischen Schuld“, sagte Kulturstaatssekretär Sebastian Putz am Mittwoch im Ascherslebener Museum. Genauer: im Logentempel der Johannisloge „Zu den drei Kleeblättern“. Am Internationalen Tag der Provenienzforschung sind dort 17 Objekte aus dem Besitz der Loge restituiert, also zurückgegeben worden. Dabei handelt es sich um Gläser, Fassadenschmuck, Bücher und ein Logenabzeichen. Der Rückgabe vorausgegangen ist ein sechsmonatiges Forschungsprojekt, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wurde.