Rund 100 Kürbisse höhlen die Mitglieder des Fördervereins Zoofreunde Aschersleben für das Halloweenfest im Zoo am Montag aus und versehen sie mit Gesichtern, Tieren und mehr. Was der Verein außerdem noch leistet.

Halloween in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Große Kisten mit Halloween-Kürbissen stehen vor dem Zoo-Stübchen. Auf der Treppe in die obere Etage liegen auf jeder Stufe je zwei geschnitzte Kürbisse mit Grimassen, Schriftzügen und Tierdarstellungen. 17 Mitglieder des Zoofördervereins Aschersleben sind dabei, am Sonntagvormittag Kürbisse für das Halloweenfest am Montagabend ab 17 Uhr zu schnitzen.