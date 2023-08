Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Nachterstedt/MZ - Es hatte schon ein bisschen was von Sotheby’s, als beim Nachterstedter Brunnenfest zahlreiche Schätze unter den Hammer kamen. Ein Trikot des Champions-League-Gewinners SC Magdeburg zum Beispiel. Oder signierte FCM-Badelatschen. Dazu einige Fahrräder aus dem Fundbüro der Stadt Seeland, die vom Förderkreis Harzer Seeland aufgearbeitet wurden. „Da wir die Räder vom Ordnungsamt bekommen haben, wollten wir einen Teil des Erlöses an das Ascherslebener Tierheim geben“, sagt Andrea Hammermann, die als Vorsitzende des Festausschusses für die Organisation des Brunnenfestes zuständig war. „Umso größer war die Überraschung, als die Tierheim-Mitarbeiter in den Umschlag schauten und die komplette Summe darin fanden“, erzählt Hammermann, die am Montagnachmittag gemeinsam mit Förderkreis-Chef Eckhard Denzin dem Tierheim 452 Euro überbrachte.