Flucht vor der Polizei endet an einem Baum: Autofahrerin wird in Aschersleben schwer verletzt

In der Nacht hat es in Aschersleben eine Verfolgungsjagd gegeben. Die Flüchtende landete mit ihrem Auto an einem Baum.

Aschersleben/MZ - Eigentlich war es ein Fahrzeugbrand, zu dem die Ascherslebener Feuerwehr mitten in der Nacht zum Sonnabend gerufen wurde. Da haben die Kameraden bereits drei Einsätze in den Knochen: einen brennenden Baum abseits der Güstener Straße und zweimal mussten Menschen aus steckengebliebenen Fahrstühlen gerettet werden. Doch der Einsatz kurz vor Mitternacht in der Lessingstraße war mehr als nur ein brennendes Auto. Hier endete die dramatische Flucht einer jungen Autofahrerin vor der Polizei an einem Baum. Die 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt.