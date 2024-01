Die Friedrichsauer Jecken haben mit Erbsenbär, Kinderprogramm und neuem Prinzenpaar viele Besonderheiten. Gefeiert wird schon am 27. Januar.

Die Friedrichsauer Jecken vom FKK – hier ein Archiv-Bild – sind für so einen kleinen Ort gut aufgestellt. Vor allem Kinder und Jugendliche sind im Verein aktiv und bestreiten sogar das Programm für den Kinderkarneval.

Friedrichsaue/MZ. - Luise und Luis – passender hätten die Namen gar nicht sein können – sind das neue Prinzenpaar in Friedrichsaue, das für das bisherige, nun verhinderte, in die Bresche springt. An einer guten Regentschaft hat Matthias Witte, Präsident des 57 Jahre alten Friedrichsauer Karneval Klubs, aber keinen Zweifel.