Am Spittelsberg in Aschersleben entsteht derzeit ein Erweiterungsbau für den Fitnesspark. Rund 450 zusätzliche Quadratmeter sollen demnächst eröffnet werden.

Der Neubau am Fitnesspark ist mit dem Bestandsgebäude verbunden.

Aschersleben/MZ - Während im bestehenden Studio am Spittelsberg Menschen auf dem Laufband trainieren, Gewichte stemmen oder in der Sauna entspannen, schwitzen wenige Meter weiter die Bauarbeiter: In Aschersleben wächst der Fitnesspark von Kevin Schäfer sichtbar in die Länge. Schäfer setzt am Standort Spittelsberg auf Expansion – und zwar im großen Stil.