  4. Studio wird vergrößert: Fitnesspark Aschersleben erweitert Fläche und Angebote

Am Spittelsberg in Aschersleben entsteht derzeit ein Erweiterungsbau für den Fitnesspark. Rund 450 zusätzliche Quadratmeter sollen demnächst eröffnet werden.

Von Katrin Wurm 17.01.2026, 14:00
Der Neubau am Fitnesspark ist mit dem Bestandsgebäude verbunden.
Der Neubau am Fitnesspark ist mit dem Bestandsgebäude verbunden. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Während im bestehenden Studio am Spittelsberg Menschen auf dem Laufband trainieren, Gewichte stemmen oder in der Sauna entspannen, schwitzen wenige Meter weiter die Bauarbeiter: In Aschersleben wächst der Fitnesspark von Kevin Schäfer sichtbar in die Länge. Schäfer setzt am Standort Spittelsberg auf Expansion – und zwar im großen Stil.