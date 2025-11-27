Ein mehrtägiges Coaching zeigt den Klassen- und Schulsprechern der Ascherslebener Burgschule ihre Aufgaben, Rechte, Pflichten und Mitbestimmungsmöglichkeiten auf. Auch Wünsche können die Jugendlichen formulieren.

Fit für die Arbeit als Klassensprecher: Wie Ascherslebener Burgschule ihre Schülervertreter stärkt

Gemeinsam arbeiten die Klassensprecher der Burgschule an einem Leitfaden fürs Voranbringen von Projektideen.

Aschersleben/MZ - In der Aula der Burgschule sitzen 42 Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen zusammen. Bunte Moderationskarten, volle Pinnwände und leises Diskutieren prägen die Atmosphäre. Die gewählten Klassensprecher, ihre Stellvertreter und Mitglieder des Schülerrats nehmen an einem zweitägigen Coaching teil, das ihren Blick auf Mitbestimmung nachhaltig verändern soll.