Firmenchef aus Salzlandkreis stellt Aschersleben drei Schnittschutzanzüge zur Verfügung

Aschersleben/MZ - Genau an dem Tag, als die Ascherslebener Ortsfeuerwehr umgefallene Bäume, abgeknickte Äste und ähnliche Sturmschäden des Tiefdruckgebietes „Ignatz“ beseitigen musste, wurde sie mit einem genau dazu passenden Geschenk überrascht.

Am Vormittag habe plötzlich neue Schutzausrüstung für die Motorkettensägenführer der Ortsfeuerwehr Aschersleben bereitgelegen, berichtet Ortswehrleiter René Knoblauch.

Durch die Spende eines Unterstützers, der namentlich nicht genannt werden möchte, konnten die Einsatzkräfte deshalb bereits während des Sturmtiefs erstmals mit der neuen Schutzbekleidung im Stadtgebiet ausrücken und arbeiten. „Es ging aus der Verpackung raus zum Einsatz“, beschreibt der Ortswehrleiter die Situation am vorletzten Sturm-Donnerstag.

„Insgesamt umfasst diese Sachspende drei Schnittschutzanzüge, bestehend aus je einer Jacke und einer Latzhose in drei verschiedenen Größen“, informiert die Ortsfeuerwehr. Dadurch könne die teilweise sehr in die Jahre gekommene bisherige Schutzbekleidung, „die bislang ausschließlich aus Schnittschutz-Beinlingen und Helm bestand“, erweitert werden.

Zusätzliche Schnittschutz-Jacke bewahrt Feuerwehrmann im Korb vor Verletzungen

Besonders heben die Kameraden auf Facebook hervor, dass zusätzlich zum gesteigerten Tragekomfort, „der vollständige Körperschutz im allgemeinen Sägeeinsatz, als auch für einen Korbbediener im Drehleitereinsatz durch die neuen Schnittschutz-Jacken“ gewährleistet wird. Sobald hier die Motorkettensäge im Drehleitereinsatz in Betrieb genommen werden muss, schreiben hierfür die Unfallverhütungsvorschriften das Tragen einer zusätzlichen Schnittschutz-Jacke für den Schutz des Oberkörpers der zweiten Einsatzkraft vor.

Bislang hätten die Kameraden deshalb eigentlich nur am Boden liegende Äste und Stämme mit der Säge zerteilen können. „Aber die Bäume fallen nicht immer so um, dass man sie am Boden sägen kann“, weiß René Knoblauch. Von der Drehleiter aus hätten sie gar nicht arbeiten dürfen, kennt er den immer wieder laut gewordenen Vorwurf. Dies kann nun durch diese Spende zukünftig sichergestellt werden.

Solche Schutzkleidung sei nicht gerade preiswert zu haben, weiß der Ortsfeuerwehrchef. René Knoblauch verrät lediglich, dass die Spende von einem Firmenchef außerhalb des Stadtgebietes kommt. Einer seiner Mitarbeiter wäre Mitglied der Ascherslebener Ortsfeuerwehr, erklärt er.

Der neue Förderverein der Ortsfeuerwehr sei diesmal nicht involviert gewesen, da es ohne Spendenquittung gelaufen sei, erzählt Knoblauch. Die Kameraden bedanken sich für diese großzügige und hochwertige Sachspende zur Erweiterung der Sicherheit und Einsatzmöglichkeiten der Kameraden.