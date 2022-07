Seeland-Gesellschaft in letzter Minute gerettet

Die Seeland-Gesellschaft, die sich unter anderem um den Concordia See und das Abenteuerland kümmert, stand kurz vor der Insolvenz. Nun soll ein satter Zuschuss die Chance geben, um nach neuen Wegen zu suchen.

Seeland/MZ - „Wenn nichts passiert, müssen wir Ende September Insolvenz anmelden“, gesteht Michael Schuster. Der Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft, die sich unter anderem um den Concordia See und das Abenteuerland - Sachsen-Anhalts größten Outdoor-Spielplatz - kümmert, hat sich mit seiner Beichte mitten vor den Stadtrat gestellt, wo er auf Unterstützung hofft. Auf (finanzielle) Hilfe, die er am Ende der Sitzung trotz klammer Stadtkassen auch bekommen soll. Eine Rettung in fast letzter Minute.