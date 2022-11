Das Figurentheater von Ricardo Schmidt gastiert von Donnerstag bis Sonntag an der Arche Noah in Schadeleben. Zu sehen gibt es ein Stück für „ängstliche Monster und süße Mäuse“.

Schadeleben/MZ - Ricardo Schmidt kann sich noch gut daran erinnern. Freude, Fassungslosigkeit, Begeisterung. Sein blau-gelb-gestreiftes Zirkuszelt, das seine Familie bereits vor Jahren in eine Puppenbühne umgewandelt hatte, war so voller Leute, als die Schmidts mit dem Stück „Räuber Hotzenplotz“ in Hoym gastierten, dass er noch heute gern daran zurückdenkt.