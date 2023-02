Die Optikerkette Fielmann will in der Ascherslebener Taubenstraße neu bauen. Wegen der monatelangen Großbaustelle befürchten die ansässigen Geschäftsinhaber enorme Umsatzeinbrüche.

Aschersleben/MZ - Der Augenoptiker-Konzern Fielmann investiert in Aschersleben. Das Unternehmen steckt rund eine Million Euro in den Ersatzneubau seiner Filiale in der Taubenstraße. Was erst einmal nach einer guten Nachricht für die Innenstadt klingt, macht aber nicht alle glücklich.