Feuerwehrleute aus Drohndorf werden von Autofahrern angepöbelt

Drohndorf/MZ - Der Drohndorfer Feuerwehrmann Toni Tietzel ist fassungslos. Er und eine Kameradin sichern am Donnerstagabend die Straße zwischen Drohndorf und Freckleben ab. Niemand darf durch, denn es besteht Lebensgefahr. Morsche Äste fallen auf die Fahrbahn, die Feuerwehren aus Drohndorf und Aschersleben sägen weitere Äste aus den Baumkronen heraus und beseitigen all das, was bereits auf der Straße liegt.