Mehrere Ortswehren der Region sind in den Landkreis Mansfeld-Südharz gefahren, um dort unter anderem Sandsäcke zu befüllen

Aschersleben/Seeland/MZ. - Auch nach der einsatzintensiven Silvesternacht geht es für die Feuerwehren aus Aschersleben und dem Seeland nahtlos weiter. Denn die freiwilligen Helfer sind am Neujahrsmorgen in die Hochwasserregion in Mansfeld-Südharz aufgebrochen, um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen.