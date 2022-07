Feuerwehren aus Aschersleben und dem Seeland sind fit

„Fit wie die Feuerwehr“ hieß es beim MDR-Wettstreit auf dem Gelände der Ascherslebener Kameraden. Am Ende haben alle irgendwie gewonnen.

In voller Montur ein Feuerwehrfahrzeug abschleppen? Beim MDR-Wettkampf „Fit wie die Feuerwehr“ schafften das die Ascherslebener (Foto) und die Seeländer Kameraden.

Aschersleben/MZ - Parcours und Kameras sind aufgebaut, vom Grill duften die ersten Würstchen und unter den zahlreichen Zuschauern sitzen auch viele Kinder von den Jugend- und Kinderwehren, die extra von ihrem Zeltlager in Güsten zurück nach Aschersleben gekommen sind, um dort jubelnd anzufeuern - es hat etwas von einer Volksfestatmosphäre. Und so wird der von MDR Jump und MDR Nachmittag organisierte Wettkampf „Fit wie die Feuerwehr“, der auch im Fernsehen übertragen wird, am Ende zu einem Sieg für alle.