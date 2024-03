Wieder hat es in der Lauestraße in Aschersleben gebrannt. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht.

Wieder hat es einen Brand in der Lauestraße in Aschersleben gegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ/fge - Ein Wohnungsbrand in der Lauestraße wurde in der Nacht von Freitag zum Sonnabend in der Lauestraße in Aschersleben gemeldet. Gegen 23.45 Uhr rückte die Feuerwehr Aschersleben zum Einsatzort aus. Vor Ort eingetroffen, drangen bereits dicke Rauchwolken aus den Fenstern im Hausflur eines Aufganges des Wohnhauses.