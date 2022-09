Feuerwehreinsatz Viel Rauch in Ascherslebener Welz-Straße - und ein falscher Verdacht

Eine starke Rauchwolke lässt in der Nacht zu Montag einen Wohnungsbrand in der Helmut-Welz-Straße in Aschersleben vermuten. Doch die eintreffende Feuerwehr stellt schließlich eine andere Ursache fest.