Das Unternehmen Berry stellt in Aschersleben Folien aus Granulat her. Für Ernstfälle wie den heutigen Brand wird mit der Belegschaft regelmäßig trainiert.

Aschersleben/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben ist am Mittwochmorgen kurz vor 5 Uhr zu einem Einsatz in das Unternehmen Berry an der Hertzstraße im Gewerbegebiet Nord gerufen worden. Dort hatte es an einer der Druckmaschinen einen Brand gegeben.