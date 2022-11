Feuerwehr Westdorf mit neuem Fahrzeug

Westdorf/MZ - Buchstäblich bis zum letzten Tag war das alte Tanklöschfahrzeug der Westdorfer Wehr gefordert, ehe es am Sonnabend endgültig in den Ruhestand geschickt wurde. In der Nacht vor der feierlichen Übergabe eines nagelneuen Feuerwehrfahrzeugs musste sein Vorgänger noch ein letztes Mal raus, um beim Löschen eines brennenden Lkw auf der A36 bei Aschersleben zu helfen (Seite 7).

