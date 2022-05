Feuerwehr löscht Flächenbrand zwischen Drohndorf und Mehringen

Die Kameraden mussten am Freitagabend einen Brand auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratmetern löschen. Schnelles Eingreifen war gefragt, um eine mögliche Ausbreitung durch den Sturm zu verhindern.

Drohndorf/MZ - Einen Flächenbrand musste die Ortsfeuerwehr Drohndorf löschen. Eine rund 100 bis 150 Quadratmeter große Fläche in der Gipshütte zwischen Drohndorf und Mehringen war am Freitagabend in Brand geraten. Vermutlich durch eine Kippe, schätzte Drohndorfs Ortswehrleiter Ronny Leidenfrost ein.