Feuerwehr ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung

Aschersleben - „Er ist immer da. Von Tag eins bis heute“, sagt Andreas Heinze von der Ascherslebener Freiwilligen Feuerwehr. Obwohl Eric Eilhardt erst 29 Lenze zählt, ist Tag eins schon 19 Jahre her. Voller Ungeduld wartete der Steppke damals darauf, endlich Teil der Truppe zu sein, die er von frühester Kindheit an bewunderte.

Weil es zu der Zeit noch keine Kinderfeuerwehr gab, hieß es bis zum zehnten Geburtstag zu warten. „Ich musste nicht erst auf den Geschmack kommen, für mich war die Feuerwehr schon immer viel mehr als nur ’ne Freizeitbeschäftigung“, versucht er in Worte zu fassen, was ihn bis heute antreibt.

Da ist der Stolz, wenn ein schwieriger Einsatz gelungen ist. Noch heute denkt er an einen seiner prägendsten Einsätze, den er mit 20 erlebte: ein Wohnungsbrand in der Güstener Straße. Die Feuerwehr hat dabei einen schon bewusstlosen Mann quasi in letzter Sekunde aus Feuer und Rauch geholt.

„Zu wissen, dem Mann das Leben gerettet zu haben, dafür haben sich die Mühen der Ausbildung und der Verzicht auf Freizeit schon gelohnt“, sagt er und bekennt: Feuerwehr sei für ihn so etwas wie Familie. Das liegt an der vielen Zeit, die die Männer und Frauen gemeinsam verbringen. „Wir hatten schon unser Weihnachtsessen im abgebrannten Dreck bei der Firma Fehr“, erinnert er sich an eine Brandwache am 24. Dezember.

Er spricht davon, dass sich die Kameraden helfen bis in die Familien hinein, von Gemeinschaft bei der Ausbildung, im Einsatz und beim Feiern. „Wir sind nicht Andreas Heinze oder Eric Eilhardt. Wir sind die Feuerwehr“, sagt der Industriemeister. Seine Brötchen verdient er in der Firma Berry, wo er als Prozesstechniker arbeitet und dort Freude daran findet, jeden Tag neue Herausforderungen zu meistern. Das sei dann schon wieder so ähnlich wie bei der Feuerwehr.

Eric Eilhardt hat viel dafür getan, bei den Ascherslebenern das Bewusstsein für den freiwilligen Einsatz der Kameraden zu schärfen. Seit drei Jahren kümmert er sich um die Facebookseite, auf der sich viele über aktuelle Einsätze informieren.

Dies sei anfangs auch in den eigenen Reihen diskutiert worden, nicht alle fanden es gut, so öffentlich zu beschreiben, was die Feuerwehr macht. Auch in diese Arbeit hat der Zugführer viel Freizeit gesteckt. Wenn seine Mitstreiter froh sind, nach einem Einsatz endlich die Beine hochlegen zu können, lädt er noch Bilder hoch und verfasst einen Einsatzbericht.

Das machen auch andere Feuerwehren im Salzlandkreis, doch die Ascherslebener Seite ist die meistgelesene. „Da müssen wir was richtig gemacht haben“, sagt Eric Eilhardt. Eins ist für ihn so normal wie das Martinshorn am Feuerwehrauto: „Wer bei der Feuerwehr ist, der kann kaum noch auf anderen Hochzeiten tanzen.“ (mz)