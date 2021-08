Feuerwehr Aschersleben pumpt Wasser aus vollgelaufenen Kellern

Die Feuerwehr pumpt einen Keller in der Schmidtmannstraße aus.

Aschersleben/MZ/gin - Einen vollgelaufenen Keller musste die Ascherslebener Feuerwehr am späten Montagvormittag in der Schmidtmannstraße auspumpen. „Mit dem Wetter hatte das nichts zu tun. Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, erklärte Einsatzleiter Andreas Heinze. Nach seinen Informationen handelte es sich um einen Rohrbruch in einem leerstehenden Haus.

Da von dort aus aber die Stromversorgung für die umliegenden Objekte erfolgte und sich auf dem Haus auch eine zentrale Satellitenanlage befand, hatte das auch Auswirkungen auf die Nachbarschaft, die seit Tagen schon über Stromschwankungen und Fernsehausfall klagte. Laut Heinze waren zwölf Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge im Einsatz. Zudem wurden die Stadtwerke hinzugezogen.