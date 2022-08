Feuer in Küche von Mehrfamilienhaus in Aschersleben

In Aschersleben musste die Feuerwehr am Samstag zu einem Wohnhausbrand ausrücken. In einer Küche war ein Feuer ausgebrochen.

Aschersleben/MZ - Die Feuerwehr ist am Sonnabendvormittag zu einem Wohnungsbrand in Aschersleben gerufen worden. Das Feuer war in der oberen Etage eines Mehrfamilienhauses Über dem Wasser in Aschersleben ausgebrochen. Laut Einsatzleiter Eric Eilhardt ging der Brand von einem Wasserkocher in der Küche aus. Die Mieterin, die mit Mann und zwei kleinen Kindern in der Wohnung lebt, konnte diese rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr alarmieren.