Beim Brand eines Einfamilienhauses ist am Montag in Cochstedt eine Frau von der Feuerwehr gerettet worden und später verstorben. Insgesamt waren mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Cochstedt/MZ - Der Rauch ist am Montagmorgen schon von weitem zu sehen und ein beißender Brandgeruch liegt einem in den Cochstedter Straßen in der Nase. Die Feuerwehrleute, die in der Heteborner Straße versuchen, ein brennendes Einfamilienhaus zu löschen, erleben derweil dramatische Szenen.