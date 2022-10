Fesch san die Madels und Buam in der Ascherslebener Hobelei anzuschauen

Dirndl und Lederhosen - kaum jemand kam ohne zum Oktoberfest in die Alte Hobelei in Aschersleben.

Aschersleben/MZ/kwu - Endlich wieder Oktoberfest in der Alten Hobelei! Nachdem in den letzten Jahren pandemiebedingt auf das Fest verzichtet werden musste haben in diesem Jahr die Gäste wieder auf den Tischen und Bänken getanzt, gesungen, gefeiert und natürlich auch die ein oder andere Maß getrunken. Für die passende Unterhaltung sorgte die Band „Wolfsegger Buam“, die schon fast zum Inventar des Oktoberfestes in der Alten Hobelei gehört, sowie ein DJ.