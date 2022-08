„Fern-Seeland“ mit Auftaktveranstaltung in Schadeleben

Schadeleben/MZ - Maxe Baumann und Wunschbriefkasten. Bei diesem Begriff und dem Namen klingelt es bei vielen Menschen, die in der DDR groß geworden sind. Gerd E. Schäfer, der die Rolle des mürrischen Rentners in sieben TV-Schwänken so wunderbar spielte und jahrelang die Wunschsendung des DDR-Fernsehens mitmoderierte, kennen die Älteren noch genau. Auch wenn Gerd E. Schäfer bereits 2001 an Krebs verstarb, lebt er doch auch durch einen seiner Söhne, Alexander Schäfer, weiter.