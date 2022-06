Fern-Seeland lockt Mimen an den Concordia See

Schadeleben/MZ - „Fern-Seeland“ - mit diesem doppeldeutigen Titel startet die Seeland-Gesellschaft eine neue Reihe am Concordia See, bei der Geschäftsführer Michael Schuster und seine Mitstreiter fernseherprobte Schauspieler ins Seeland holen. „Sommer, Sonne und gute Unterhaltung in angenehmer Atmosphäre, so möchten wir die Urlaubszeit am See auch kulturell ein wenig bereichern“, sagt Schuster und hofft auf charmante und lockere Gespräche über die Welt des Fernsehens.

