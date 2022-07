Ferienjobs im Salzlandkreis: Tipps der Arbeitsagentur

Manche Schüler suchen für die freie Zeit einen Job, um ihr Taschengeld aufzubessern. Doch Praktika sind auch in anderer Hinsicht nützlich.

Aschersleben/MZ - Ferien, endlich! Ausschlafen, kein Gedanke an Matheklausur, Aufsatz oder Projektarbeit. Doch sechs Wochen sind lang, und irgendwann kommt vielleicht doch die Langeweile. Für ältere Schüler rückt da das Thema Ferienjob in den Blick. Doch wo können sie heute noch eine Arbeit finden, mit der sich zumindest ein kleines Taschengeld verdienen lässt? Direkt in den Ferien anzurufen, wäre eine Möglichkeit, aber aufwendig und mit Frustpotenzial verbunden.