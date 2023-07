Dreimal täglich fahren an den Wochenenden in den Sommerferien jetzt Sonderbusse der Kreisverkehrsgesellschaft zwischen Aschersleben nach Schadeleben.

In den Sommerferien jetzt auch am Wochenende mit dem Bus ins Seeland

Vom Ascherslebener Busbahnhof geht es an den Wochenenden in den Sommerferien jetzt dreimal täglich mit Sonderbussen ins Seeland.

Aschersleben/Seeland/MZ - Mit dem Bus an den Wochenenden zum Abenteuerspielplatz nach Schadeleben oder zur Arche Noah am Concordia See – der Salzlandkreis erweitert für diese beiden besonders attraktiven Ausflugsziele in der Stadt Seeland in den Sommerferien das Angebot im öffentlichen Nahverkehr.