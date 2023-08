Die Friedrichsauer feiern am kommenden Wochenende ihr Dorf- und Schützenfest. Dabei messen sie sich traditionell in ungewöhnlichen Disziplinen.

Friedrichsaue/MZ - Dass im Seeland die Kreativität zuhause ist, zeigt sich vor allem an den zahlreichen unterschiedlichen Wettkämpfen, die die Ortsteile hier bei ihren Heimatfesten austragen. Während etwa in Frose Handtaschen und Bierfässer geschwungen werden oder in Gatersleben Quietscheentchen über die Selke schippern, messen sich die Friedrichsauer traditionell im Strohsack-Weitschleudern und im Gummistiefel-Zielweitwurf. So auch wieder während ihres diesjährigen Dorf- und Schützenfestes, das am Sonnabend, 12. August, über die Bühne gehen wird.