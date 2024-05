Die D-Jugend-Handballer des HC Aschersleben gewannen souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga West.

Aschersleben/MZ - Um den Handball-Nachwuchs ist es beim HC Aschersleben gut bestellt. In fast allen Altersbereichen gehen die kleinen Alligatoren auf Torejagd. Eine Mannschaft hat sich in der abgelaufenen Saison zur Freude des Trainerteams besonders positiv entwickelt: die D-Jugend-Jungs. Sie legten eine beeindruckende Sieges-Serie hin und ließen ihre Konkurrenten hinter sich. Die Spieler um die Trainer Marco Eulenstein und Thomas Planert feierten souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga West.