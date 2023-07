Fast jeder Zweite bei Geschwindigkeitskontrolle in Mehringen zu schnell unterwegs

In Mehringen war fast jedes zweite gemessene Fahrzeug zu schnell.

Mehringen/MZ - Zwischen 20.20 und 23 Uhr führte die Polizei am Montag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Schackstedter Straße in Mehringen durch.

Von den 35 erfassten Fahrzeugen waren 16 schneller unterwegs als es die an dieser Stelle ausgewiesenen 50 Kilometer pro Stunde erlauben. Beim schnellsten Auto wurden 89 Kilometer pro Stunde gemessen.

Den 16 Fahrern wird in den nächsten Wochen ein Verwarngeld- bzw. Bußgeldbescheid zugesandt, heißt es vom Revier Salzlandkreis.