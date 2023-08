Viel Regen und unbeständige Temperaturen sorgen für leere Freibäder und Seen. Doch es gibt in Aschersleben auch Einrichtungen, die vom Miesepeterwetter profitieren.

Aschersleben/Seeland/MZ - Regen, Wind und unbeständige Temperaturen. Schon seit Mitte Juli hat sich in unserer Region der Herbst eingeschlichen. Denn das Wetter ist alles andere als sommerlich und demnach auch nicht freibadtauglich. „Wir entscheiden momentan tagesaktuell, ob wir das Freibad öffnen“, sagt Freibad-Chefin Carmen Giebelhausen. Es müssten schon so 21, 22 Grad sein, damit eine Öffnung überhaupt Sinn ergebe. „Gemessen wird direkt am Freibad“, erklärt sie, denn da seien die Temperaturen nochmal um ein oder zwei Grad anders als mitten in der Stadt.