Fahrlehrer aus Aschersleben und Seeland sehen PKW-Führerschein ab 16 kritisch

Eine Führerschein-Reform könnte schon im kommenden Jahr das begleitete Fahren ab 16 ermöglichen. Was Fahrlehrer aus der Region dazu meinen.

Bislang können Jugendliche frühestens mit 17 Jahren die Pkw-Führerscheinprüfung ablegen und dann in Begleitung ans Steuer.

Aschersleben/Frose/MZ - Für viele junge Menschen - ganz besonders im ländlichen Raum - bedeutet ein Führerschein vor allem eines: mehr Unabhängigkeit. Bereits mit 15 Jahren können Jugendliche derzeit den Führerschein der Klasse AM, also für Moped und Motorroller ablegen, mit 16 die Klasse A1 für Motorräder. Im Alter von 17 Jahren können sie schließlich die Pkw-Fahrerlaubnis erlangen und in Begleitung selbst ans Steuer.