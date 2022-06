Fachhochschule der Polizei in Aschersleben lädt zum Tag der offenen Tür ein

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Die Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt öffnet am 18. Juni ihre Türen für Besucher.

Aschersleben/MZ - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause öffnen sich in Aschersleben wieder die Türen der Fachhochschule Polizei für Neugierige. Dafür haben die Verantwortlichen am 18. Juni von 10 bis 15 Uhr ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Von SEK bis Hundeeinsatz

Lars Boltzmann von der Fachhochschule verspricht einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit. Vom Spezialeinsatzkommando (SEK) über die Diensthundeführerschule aus Pretzsch bis hin zu Demonstrationen, wie sich die angehenden Polizisten im Notfall bei Einsätzen verteidigen können - dank der Landespolizei und der eigenen Polizeischüler gibt es zahlreiche Vorführungen, aber auch eine interessante Technikschau. Zu sehen sind laut Boltzmann Wasserwerfer, Sonder- und Gerätewagen, aber auch Taucherkraftwagen und ein Polizeiboot.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Polizei interessiert, kann an diesem Tag aber auch probehalber an Deutsch- oder Intelligenztest teilnehmen oder das Sportabzeichen in Silber in Teildisziplinen ablegen, was eine Voraussetzung für eine Einstellung ist. Zudem beantwortet das polizeiärztliche Zentrum Fragen rund um das Thema der gesundheitlichen Eignung.

Auch Angebote für Kinder

„Für den jüngsten Polizeinachwuchs stehen eine Hüpfburg und eine Malstraße bereit“, sagt Boltzmann. „Und wer sich in einen Schmetterling verwandeln will, kann das beim Kinderschminken zumindest optisch.“ Auf Grund begrenzter Parkmöglichkeiten werden Besucher aus Aschersleben gebeten, öffentliche Verkehrsmittel sowie den Park-and-Ride-Service zu nutzen, der auf dem großen Parkplatz in der Schmidtmannstraße hinter dem Bahnhofsgelände eingerichtet wird.