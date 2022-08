Europäische Eibe in Aschersleben zu Hause

Lars Heidenreich, Gärtnerischer Leiter der Aschersleber Kulturanstalt, erklärt die Besonderheiten der Pflanzen in den Parks und Gärten der Eine-Stadt. Diesmal: die Europäische Eibe.

Lars Heidenreich stellt die Europäische Eibe als typischen aber unauffälligen Baum in den Ascherslebener Parks und Gärten vor.

Aschersleben/MZ - Groß und ausladend steht sie auf der Herrenbreite, ganz in der Nähe der Weltzeituhr. Etwa acht Meter hoch sei sie, schätzt Lars Heidenreich, und auch ordentlich in die Breite gewachsen: eine Europäische Eibe. Ein echter Lokalmatador in den hiesigen Breiten.