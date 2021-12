Es war ein Verbrechen aus Liebe

Aschersleben/MZ - … langsam zog er seine bildhübsche junge Frau an sich und spürte, wie sie seinen Kuss erwiderte. Sie strich ihm leicht über den Hinterkopf, während sie sich an ihn schmiegte … er streckte seine Hand nach ihr aus, um sie zu streicheln ...

In diesem Augenblick wachte er auf. Neben ihm lag seine Jugendliebe, die nach glücklichen 52 Ehejahren von einer unheilbaren Krankheit heimgesucht worden war. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der bittere Abschied auf Raten würde heute in eine weitere traurige Etappe einmünden. Sie musste in eine spezielle Pflegeeinrichtung gebracht werden und er hatte die Entscheidung schweren Herzens akzeptiert. Tiefe Traurigkeit und Hilflosigkeit beherrschten den alten Mann, als er am Abend, ohne sie, wieder zu Hause eingetroffen war.

In den nächsten Monaten verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. Sie lag nur noch bewegungsunfähig im Bett und er spürte immer seltener in ihrem Blick, dass sie ihn erkannt hatte. Der regelmäßige Besuch und die Einsicht der Ausweglosigkeit waren zu seinem Lebensmittelpunkt geworden. Es fiel ihm zunehmend schwerer, den geistigen und körperlichen Zerfall sowie das Leiden seiner geliebten Frau zu ertragen. Die bittere Einsicht, ihr nicht helfen zu können, war zermürbend. Ihre Ehe war kinderlos geblieben und so lag er immer öfter abends, grübelnd auf seiner Couch.

Eines Tages, gegen 13.15 Uhr, erreichte uns die Mitteilung, dass vor einigen Minuten in einer Pflegeeinrichtung versucht worden sein sollte, eine Patientin zu töten. Eine Pflegekraft war eher zufällig in das Zimmer der bewegungsunfähigen, auf dem Rücken liegenden Patientin gekommen, deren Gesicht von einem schweren Kopfkissen bedeckt war. Die Frau wäre unmöglich dazu fähig gewesen, sich selbst in diese lebensbedrohliche Lage zu bringen.

Das Kissen hätte sie sich unmöglich selbst auf ihr Gesicht legen und auch nicht von dort entfernen können. Die Frau war kurz davor, zu ersticken. Dies war die erste Grunderkenntnis, nachdem Polizeibeamte den mutmaßlichen Tatort aufgesucht hatten. Es ergab sich somit der sogenannte Anfangsverdacht einer schweren Straftat. Es war davon auszugehen, dass eine zunächst unbekannte Person den Versuch unternommen hatte, die Patientin durch Auflegen des Kissens zu töten.

Rolf Strehler Foto: Strehler

Der hochbetagte Ehemann war beim Verlassen der Einrichtung gesehen worden, weshalb er schnell als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Als die eingesetzten Beamten bei ihm geklingelt hatten, wirkte er gefasst und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen.

In seiner Vernehmung als Beschuldigter legte er ohne Zögern ein umfassendes Geständnis ab und schilderte, wie es zu seinem Tatentschluss gekommen war. Er war täglich zu Besuch bei seiner Frau gewesen und hatte sie liebevoll umsorgt. An dem bewussten Tage konnte er letztlich der Versuchung nicht mehr widerstehen, seiner lebenslangen Partnerin weitere Qualen zu ersparen. Sie hatte ihn anfänglich, als sie noch dazu in der Lage gewesen war, darum gebeten, ihr zu helfen, was nichts anderes als Hilfe zum Suizid bedeutete. Er hatte sich bis zuletzt gegen diesen letzten Ausweg gesträubt.

Die Beweislage war relativ schnell klar und Zweifel am ermittelten Geschehensablauf wurden nicht festgestellt. Der Mann hatte versucht, seine Frau zu töten, weshalb zunächst vom Anfangsverdacht eines versuchten Totschlags, also eines sogenannten Kapitaldelikts, auszugehen war.

„Toller Ermittlungserfolg, versuchtes Tötungsdelikt geklärt…“, sagte ich mir. Dabei dachte ich aber auch an meine eigenen Eltern und hoffte, dass das Schicksal niemanden in der Familie zu solchen folgenschweren Überlegungen animieren möge. Zu viele Fragen hatten sich aufgetan und deutlich die Freude über den geklärten Fall verdrängt.