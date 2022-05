Es ist das vierte zu trockene Jahr für die Landwirte um Aschersleben

Die Sommerkulturen sind gut aufgelaufen. Was den Agrarbetrieben in der Region neben steigenden Sprit- und Düngemittelpreisen Sorge bereitet.

Aschersleben/MZ - „Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass“, lautet eine Bauernregel. Wenn die Landwirte in der Region derzeit in den Himmel blicken und wieder mal nur die Sonne lacht, dann ist ihnen nicht zum Lachen zumute. Am 4. und am 7. Mai gab es an der Wetterstation in Aschersleben-Mehringen jeweils knapp vier Millimeter Regen. Im gesamten Monat April nur 20,4 Millimeter.