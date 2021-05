„Es darf auch wieder gemeinsam gesungen werden “

Am Pfingstwochenende finden wieder Gottesdienste in Aschersleben und Umgebung statt. Welche Regeln dabei gelten.

In der Stephanikirche finden am Pfingstwochenende Gottesdienste statt - zum ersten Mal seit Monaten.

Aschersleben - „Ich freue mich riesig und bin schon richtig aufgeregt“, sagt Anne Bremer, Pfarrerin der evangelischen Kirche in Aschersleben. Warum ihr Herz solch’ Freudensprünge macht? Am Pfingstwochenende finden wieder Gottesdienste statt. „Das letzte Mal haben wir in der Stephanikirche am Neujahrstag Gottesdienst gefeiert, das ist ja wirklich schon sehr lange her.“ Seitdem wurden Gottesdienste fast ausschließlich digital gefeiert. Auf Youtube konnte die Gemeinde diese dann verfolgen. Doch jetzt lassen die Corona-Infektionszahlen wieder Gottesdienste zu. „Natürlich trotzdem unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln“, merkt sie an.

Wir freuen uns auf die Gottesdienstbesucher

Und so sehen die Planungen fürs Pfingstwochenende aus: Am Pfingstsonntag, 23. Mai, findet 9 Uhr der Gottesdienst in Groß Schierstedt statt. 10?Uhr ist das Pfingstgottesdienst (mit Taufe) in der Stephanikirche, 14 Uhr ist Gottesdienst in Winningen. Am Pfingstmontag wird noch einmal ab 10 Uhr Gottesdienst in der Stephanikirche gefeiert und 14 Uhr in der Kirche in Wilsleben. „Wir freuen uns auf die Gottesdienstbesucher“, sagt Anne Bremer und hofft, dass die Corona-Infektionszahlen sich weiter negativ entwickeln, damit auch in Zukunft keine Gottesdienste mehr ausfallen müssen oder ausschließlich digital stattfinden.

Auch im Seeland wird das Pfingstfest gefeiert. In Gatersleben wird es Pfingstsonntag ab 10 Uhr einen Gottesdienst geben, der von den Bläsern aus Nachterstedt begleitet wird. „Wir hoffen auf gutes Wetter, damit wir draußen am Taubenturm feiern können“, sagt Pfarrerin Johanna Bernstengel und erinnert an die Hygiene-Regeln, wie Maske, Abstand und Liste. Der für 9 Uhr geplante Gottesdienst in Nachterstedt fällt allerdings aus. Die Nachterstedter seien aber herzlich nach Gatersleben eingeladen.

Niemand muss sich anmelden

„Wir haben genug Platz in den Kirchen, es muss sich niemand für den Gottesdienst anmelden“, erklärt Anne Bremer das Prozedere. „Hoffnung und Zuversicht zeigen sich in diesen Tagen, das stimmt doch sehr optimistisch“, sagt die Pfarrerin auch mit Blick auf die sinkenden Inzidenzwerte und die steigende Zahl an geimpften Personen. Und noch eine weitere Sache stimmt die Pfarrerin froh: „Es darf auch wieder gemeinsam gesungen werden - wenn auch mit Maske.“

Auch die katholische Kirche in Aschersleben führt am Pfingstwochenende Gottesdienste durch. Am Sonnabend, 22. Mai, findet 18 Uhr die Heilige Messe statt. Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag finden ebenfalls Heilige Messen statt (Beginn 10.30 Uhr) - jeweils in der Marktkirche. (mz)