Am Ascherslebener Johannisturm sind Steine herausgebrochen. Wie es nun weitergehen soll.

Es bröckelt am Johannisturm: Warum Reparatur an Ascherslebener Wahrzeichen notwendig ist

Bauschaden am Turm

Am Johannisturm in Aschersleben bröckelt es.

Aschersleben/MZ/kwu - An einem Wahrzeichen der Stadt bröckelt es. Am Fuße des spitzbögigen Torbogens des Johannisturms sind einige massive Steine herausgebrochen. Eine genaue Ursache ist der Stadt bisher nicht bekannt.

Die Steine wurden bereits gesichert und eine Reparatur in Auftrag gegeben. Was geblieben ist, ist ein Loch – aber nur vorerst. „Ich gehe davon aus, dass die Reparatur zeitnah ausgeführt wird“, erklärt Stadtsprecherin Judith Franz auf MZ-Anfrage.

Wer nun befürchtet, die Stabilität des Johannisturms sei in Gefahr und er könne sich zu einem ähnlich schiefen Exemplar wie der in der italienischen Stadt Pisa entwickeln, der kann aufatmen. „Auf die Stabilität des Turmes haben die fehlenden Steine keine Auswirkung“, so Franz.

Der Johannistorturm ist das einzige noch erhaltene innere Stadttor. Er war Festung und Torturm zugleich. Er wurde 1350 erbaut und 1571 zur Torburg verstärkt. Der Turm ist insgesamt 42 Meter hoch, wovon der Helm allein 17 Meter ausmacht.