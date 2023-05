In der Kopernikusstraße 10 bis 16 in Aschersleben sind die Mieter eingezogen. Das bisher einzigartige Projekt lockt Politik und Fachpublikum nach Aschersleben.

Erster energieautarker Plattenbau Europas steht in Aschersleben

Aschersleben/MZ - „Die Platte wird energieautark.“ Die Worte von Moderatorin Cornelia Heller stehen als Thema über einem Festempfang, der am Mittwoch viele Gäste in die Kopernikusstraße 10 bis 16 in Aschersleben führte.