Erste Abiturienten verlassen Ascherslebener Schweitzer-Schule

Aschersleben/MZ - Der 19-jährige Aaron Hornickel ging am Montag mit Herzklopfen zur Schule. Die Bio-Nachprüfung steht an, er ärgert sich selbst, dass es im ersten Versuch nicht besser gelaufen ist. Trotzdem wird er seine Schulzeit an der Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ mit einem guten Abitur beenden. Mit einem Durchschnitt von 2,4 oder 2,5 ist er durchaus zufrieden. Pläne für die Zukunft hat der junge Mann auch schon. Er will Lehramt studieren. Englisch und Sport sind seine Wunschfächer.

