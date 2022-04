Ermslebener Straße in Aschersleben wird ausgebaut

Aschersleben/MZ - Die Ermslebener Straße in Aschersleben wird auf einer Länge von 850 Metern grundhaft ausgebaut: von der Einmündung in den „Vogelgesang“ bis zum Ortsausgangsschild. Das haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Die Stadt ist dabei für die Nebenanlagen zuständig - also für Wege, für Parkflächen, für Grünanlagen, Bushaltestelle und die Straßenbeleuchtung. Der reine Straßenausbau ist Sache der Landesstraßenbaubehörde.