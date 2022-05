Erinnerung an Ascherslebener Stadtbad wird gewahrt

Nur ein großes Bild auf einem Trafohäuschen erinnert noch an das alte Stadtbad. Nach Kritik einer MZ-Leserin an unsachgemäßer Behandlung im Rahmen von Bauarbeiten wird reagiert.

Angelehnte Baustoffsäcke am Wandbild des Stadtbades störten MZ-Leserin Margit Gawlitta. Nach ihrem Hinweis wurden die Säcke umplatziert.

Aschersleben /MZ - 129 Senioren sollen am Ende des Jahres im Seniorenhaus „Am Stadtpark“ in Aschersleben einziehen. Gegenwärtig wird auf der Baustelle der Carestone Group kräftig gearbeitet. Zahlreiche Arbeiter putzen von einem Gerüst aus die Außenwände. Die Apartments werden als Kapitalanlage vermarktet. Die Einrichtung soll ab September von der Mirabelle Holding GmbH aus Berlin betrieben werden. 90 bis 100 Mitarbeiter sollen vor allem in der Pflege einen Job finden, hieß es beim Richtfest im August 2021.