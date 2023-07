Wasserversorgung Erfrischung in der Hitze: Midewa installiert Trinkwasserbrunnen an Drohndorfer Kita

Die Midewa nimmt an der Drohndorfer Kita einen Brunnen in Betrieb, an dem Radfahrer und Bürger kostenlos zapfen können - und arbeitet damit an der Erfüllung eines Versprechens.