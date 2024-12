Traktor Westdorf hat Grund zu jubeln: Die Fußballer der C-Jugend sichern sich am letzten Tag der Hinrunde den Titel des Herbstmeisters in der Kreisoberliga.

Westdorf/MZ - Großer Jubel bei Traktor Westdorf: Die C-Jugend-Fußballer sicherten sich am letzten Spieltag der Hinrunde den Herbstmeistertitel in der Kreisoberliga. Das Team von Trainer Sebastian Otte reichte auf der Sportanlage an der Ellerwiese ein 0:0-Remis gegen den Tabellenzweiten SV Baalberge.