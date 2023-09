Warum die Stadt Aschersleben die Ortschaft Freckleben in Sachen Neubau des Feuerwehrdepots noch einmal vertrösten will.

Enttäuschung in Freckleben: Neues Feuerwehrdepot lässt weiter auf sich warten

Eigentlich sollte das alte Gerätehaus Am Bahnhof in Freckleben jetzt abgerissen werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freckleben/Aschersleben/MZ - Eigentlich wollte die Freiwillige Feuerwehr in Freckleben schon längst in provisorische Übergangsräume gezogen sein, um dem Abrissbagger ihr altes Gerätehaus zu überlassen. Doch die Baufahrzeuge werden ihre Arbeit in diesem Jahr nicht mehr aufnehmen.